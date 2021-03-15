محافظة بني سويف: افتتاح 54 مشروعًا خلال إحتفالات العيد القومي





أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أن إحتفالات المحافظة بالعيد القومي ستشهد افتتاح 54 مشروعًا تشمل 12 قطاعًا خدميًا وتنمويًا وبتكلفة مليارات الجنيهات، ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة.







ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رسالة لمواطني المحافظة، قال فيها: "يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة بني سويف بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بني سويف الأبطال الشجعان في ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي (وقتها) عندما شاركوا أبناء بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن".







رسالة محافظ بني سويف







وأضاف: كما أحب أن أوجه رسالة لأبناء المحافظة، وأخص شبابنا، بأن عليهم أن يفخروا ببلدهم التي تمتلك التاريخ والعراقة، الأرض الطبية، والشعب الطيب، الذي صنع حضارة عظيمة يتحاكى بها الجميع وآثارًا شاهدة على التاريخ العظيم لهذه المحافظة.







وتابع: نحن اليوم إذا نحيى هذه المناسبة التاريخية، فاننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية، في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





54 مشروعًا ببني سويف





وأشار المحافظ، إلى أن العيد القومي الذي نحتفل به هذا العام، سيشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والتي جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن، حيث تم الانتهاء خلال هذا العام من 54 مشروعًا تشمل 12 قطاعًا خدميًا وتنمويًا وبتكلفة مليارات الجنيهات.







العيد القومي لبني سويف



وفي 15 مارس من كل عام تحتفل محافظة بني سويف بعيدها القومي، تخليدًا لتضامن شعبها مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم الوطني سعد زغلول، حيث هاجم الأهالي المحكمة التي عُقدت لمحاكمة الثوار،







وحاول الأهالي القبض على القاضي الإنجليزي فاضطر الإنجليز لإطلاق النار عليهم فاستشهد الكثير منهم، فرد الأهالي بقطع خطوط السكك الحديدية لقطارات الإنجليز بمركز الواسطى، ما تسبب في انقلاب أحد القطارات الذي كان ينقل عددا من قوات الاحتلال الإنجليزي وأحد القيادات الذي تم قتله، قبل أن يقدم عدد من الأهالي إلى المحاكمة العاجلة ويتم إعدام عددا منهم.



