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الداخلية تواصل جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية بإستغلال موقعه الوظيفى وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة إشتراكات وأنشطة خاصة بالجهة محل عمله.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص موظف بإحدى الجهات الحكومية بإستغلال موقعه الوظيفى وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة إشتراكات وأنشطة خاصة بالجهة محل عمله، وعدم توريدها والإستيلاء عليها لنفسه، وخشية إكتشاف أمره قام بالتلاعب بإيصالات التحصيل وتوريد قيمتهما بأقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك الإيصالات، وتأكد ذلك بتقرير الجهات المعنية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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