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إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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وضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إكليل من الزهور على الُنصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بمدينة بنى سويف، وقراءة الفاتحة ترحمًا على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مرالعصور، ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، إحياء لذكرى مشاركة أبنائها في ثورة 1919م.



جاء ذلك في حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، ورئيس فرع جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعميد طيار أ. ح مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة، والشباب من أعضاء المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين



احتفالات بني سويف



وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة، وسط أجواء سادتها البهجة وفي مظاهر غير تقليدية من خلال تنظيم فعاليات ومظاهر تزينت بها مراكز والمدن المحافظة.



أهالي بني سويف



وعقب انتهاء مراسم وضع أكاليل الزهور هنأ المحافظ الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والمواطنين الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، موجها النهنئة لأبناء بني سويف بهذه المناسبة التاريخية التي تأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء المحافظة في ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزي،متمنيا أن يكون شعب بني سويف كعادته دائما ساعدا قويًا وظهيرا وطنيًا للدولة في بناء مصر الحديثة واستكمال مشوار التنمية الذي بدأته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.



أجهزة الدولة



وأشار المحافظ، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعتبر حدثا هاما لمايمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030م.



وأكد المحافظ، أن العيد القومى هذا العام سوف يشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، تزيد عن 50 مشروعا بتكلفة تجاوزت مليارات الجنيهات والتي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو محافظات الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



يُذكر أن محافظة بني سويف أعدت خطة لإستقبال هذه المناسبة وإظهارها بالشكل اللائق لمثل هذه المناسبة الوطنية والقومية، والتي ينتظرها المواطن سنويًا والتي تشهد إفتتاح العديد من المشروعات، حيث وجه المحافظ باتخاذ اللازم ليكون الاحتفال بالعيد القومي لبني سويف غير تقليد، وأن يعم كافة أرجاء المحافظة، ويتضمن فعاليات وأنشطة متعددة ومتنوعة.
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
إحتفالًا بالعيد القومي.. محافظ بني سويف يضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

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