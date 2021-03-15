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على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشف التقرير الطبي للفتاة التي اعتدى عليها صديقها جنسيا، بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، عن إصابتها بسحجات وكدمات بالصدر والوجه والفخذين.



كانت اتهمت فتاة تربطها علاقة عاطفية بالمطرب الشعبي "س.ا"، صديقها، بالتعدي عليها جنسيًا، عنوة عنها، داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق الأهرام، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغًا، من "هدير.م.م"، 33 سنة، ربة منزل، تتهم "أحمد.ط.أ"، تربطها به علاقة صداقة، بالتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج رغمًا عنها.



وقالت في بلاغها أنها اتفقت معه على الخروج للسهر سويًا، ومساء أمس قام بالمرور عليها واصطحابها من المنزل سكنها بمنطقة حدائق الأهرام، وتوجها للسهر بإحدى المحلات بشارع النيل.



وأضافت في بلاغها أمام العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، أنه عقب إنتهاء السهر قام باصطحابها لتوصيلها إلى مسكتها مرة أخرى، إلا أنها فوجئت بتغييره خط سيره، واصطحابها إلى شقة بالدور الارضي بإحدى العقارات، بمنطقة حدائق الأهرام وأشهر سلاحا أبيض مطواه وأجبرها على النزول من السيارة والدخول رفقته إلى العقار، ثم قام بالتعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، رغمًا عنها، وفر هاربًا.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة شرطة الرماية، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة.



وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقه، لسماع أقواله حول الاتهامات الموجهة ضده.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


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