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بعثة بيراميدز تجري مسحة كورونا استعدادا لنومونجو

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:37 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال
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أجرت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز المسحة الرسمية الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد بمقر فندق الإقامة في العاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة نومونجو.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نومونجو على استاد تنزانيا الوطني في الثالثة عصر الأربعاء في إطار ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع جميع أفراد البعثة المسحة الرسمية الخاصة بالمباراة وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لخوض المباريات القارية.

ويعتلي بيراميدز قمة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية بعدما حقق فوزا كبيرا على حساب نكانا الزامبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

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