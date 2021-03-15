ضبط متهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل بتهمة ممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالاسكندرية.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم).



بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



