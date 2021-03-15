Advertisements

ضبط متهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل بتهمة ممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالاسكندرية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 39 دقيقة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 9 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 5 ساعات

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ ساعة و نصف

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 11 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

كريستيانو رونالدو يرد بقوة على منتقديه

منذ نصف ساعة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

بـ"11 فيزا كارد".. سقوط متهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

بـ"عملات أجنبية".. ضبط جواهرجي في كفرالشيخ

ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

بـ"نصف مليون وملاكي".. سقوط مروج العملات الأجنبية في السوق السوداء بالجيزة

ضبط مالك شركة المقاولات بحوزته أسلحة نارية بالجيزة

ضبط شخصين لإتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بالعبور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

07:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار