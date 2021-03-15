



استعلم الآن.. منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة برقم البطاقة عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة manpower.gov.eg





نتابع اليوم مع جميع المواطنين المصريين آخر مستجدات وأخبار منحة العمالة الغير منتظمة كما جاءت عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية وكما أعلن عنها السيد وزير القوى العاملة، حيث تستعد الوزارة الآن لإطلاق الدفعة الجديدة من المنحة والتي دعت المواطنين المصريين الراغبين في الحصول عليها من التسجيل فيها وادخال بياناتهم عبر قاعدة البيانات الخاصة بالمنجة داخل الموقع الالكتروني المخصص لذلك.





منحة العمالة الغير منتظمة

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أنه على جميع المواطنين الذين يقوموا بتسجيل اسمائهم على الموقع الرسمي الخاصة بمنحة العمالة الغير منتظمة أن يتحروا الدقة في ادخال البيانات المتعلقة بوظائفهم، والدخل الرسمي الذي يحصلون عليه كل شهر، وجميع البيانات التي يطلبها الموقع منه ملحظة التسجيل، حتى يسهل على المفتش المنتمي إلى لجنة التقصي عن الحالات المتقدمة اصدار امره بقبول الحالة في المنحة من عدمه.





وأكدت الوزارة أن المنحة لا يتم تسليمها إلا لمستحقيها من أطياف الشعب المصري المتضررين من جراء الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي قامت المنحة في الاساس لتقديم الدعم المادي لهم في صورة مبلغ مالي قدره 500 جنيه مصري يتم ايداعها في حساب المواطن في احدى المحافظ الالكترونية التابعة لشركة الهاتف المحمول الذي يمتلكه، أو يمكنه الحصول عليها يد بيد من أقرب منفذ للوزارة في المنطقة السكنية الخاصة به.





رابط التسجيل والاستعلام في منحة العمالة الغير منتظمة 2021

من اجل التسجيل أو الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة اتبع الخطوات التالي:-





- انتقل إلى الرابط المباشر لمنحة العمالة داخل موقع وزارة القوى العاملة المصرية ( اضغط هنا ).

- اختر الخدمة التي تريد الحصول عليها.

- ادخل جميع البيانات المتعلقة بك والتي سوف يقوم الموقع بتحديدها وطلبها منك.

- انقر على ارسال الموجودة في أسفل الصفحة.



