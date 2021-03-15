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تهاني الجبالي عن تعيين القاضيات: المرأة المصرية تستكمل تحقيق آمالها (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:40 ص
هدى عبدالرازق
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وجهت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بتعيين قاضيات، مشيرة إلى أن القيادة السياسة تدخلت في إطار صلاحيته الدستورية حيث أنها حسمت ملف مفتوح منذ فترة طويلة.

وأشارت "تهاني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى ان تعيين القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة كان معلقا، ولم يتم إتخاذ أي خطوة فيه للأمام، معقبة: "أسباب التعليق كانت غير مبررة بالمرة"، واصفة غياب المرأة عن السلم القضائي بـ الوجع الوطني.

وأضافت أن هذه الخطوة تستكمل آمال المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية شهدت تقدم كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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