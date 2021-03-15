



( الخطوط السعودية للرحلات الدولية).. تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021/1442





موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بالتزامن مع أزمة كورونا التي بدأت في العام الماضي، فقد لجأت الكثير من الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية الى تعطيل عملية الطيران الدولية، وذلك منعا لتفشي جائحة كورونا وانتقالها بشكل كبير من قبل الاشخاص المسافرين والقادمين الى السعودية، ومنذ ذلك الوقت ونجد ان عملية الطيران الدولي في السعودية معطلة، ويتساءل الكثير من الاشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية وخارجها عن الموعد الرسمي الذي سوف يتم به فتح الطيران الدولي للمملكة العربية السعودي، وسوف نوضح هذا الموعد بشكل تفصيلي في السطور التالية.





موعد فتح الطيران الدولي في السعودية 2021

الموعد الخاص بفتح الطيران الدولي في السعودية هو أحد اكثر التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في السعودية، حيث نجد ان عملية الطيران معلقة في السعودية الآن، ونجد ان الهيئة العامة للطيران السعودي في المملكة قد صرحت بالموعد الخاص بفتح الطيران في كافة المطارات الدولية في السعودية، على ان يتم ذلك رسميا في يوم السابع عشر من شهر مايو القادم، وذلك بعد ان تم تأجيله من يوم 31 من شهر مارس.





فتح الطيران رسميا في السعودية 1442

تم الايضاح من قبل هيئة الطيران السعودي كافكا التفاصيل المتعلقة بإعادة تشغيل الطيران الدولي في السعودية، حيث من المقرر ان يبدأ رسميا في يوم الاثنين الذي يوافق 17 من شهر مايو القادم، على ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.



