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سقوط عصابة سرقة السيارات بالإزبكية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بإسلوب "المفتاح المصطنع".


تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية بإكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، أسفرت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات إلى أن وراء إرتكابها شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة السيارتين بأسلوب المفتاح المصطنع،وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات قديمة الصنع بذات الإسلوب بقصد تفكيك أجزائها والتصرف فيها بالبيع، كما أقرا بإرتكاب عدد ( 2 ) حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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