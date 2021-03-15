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إحلال وتجديد ورفع كفاءة 11 وحدة بيطرية في الشرقية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتطوير 11وحدة بيطرية من الوحدات التابعة لمديرية الطب البيطري بمراكز ومدن المحافظة بتكلفة 6 ملايين و111 ألف جنيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات البيطرية وللحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه تم إعتماد مبلغ 6 ملايين و111 ألف و733 جنيه بالخطة الإستثمارية للعام المالي 2020 2021، وذلك للإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتطوير 11 وحدة بيطرية من الوحدات التابعة للمديرية بمراكز ومدن المحافظة، والتي شملت إنشاء وحدتين بسنهوت مركز منيا القمح وبيشة قايد مركز الزقازيق، وإحلال وتجديد 6 وحدات بيطرية بمركز الزقازيق ووحدتين بيطريتين بمركز الحسينية ووحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر ووحدة الغزالي بمركز فاقوس، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 3 وحدات بيطرية بمركز منيا القمح ووحدة أبو كبير البيطرية ووحدة سوادة بمركز فاقوس، وذلك بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية الموجودة بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمربيين

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة المباني التابعة للمديرية بالمحافظة.

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