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اعترف بالواقعة.. حبس متحرش بطفلة أثناء لهوها في مدينة بدر

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت النيابة العامة حبس مندوب مبيعات مقيم بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامة بالتحرش بطفلة أثناء لهوها فى مدينة بدر.


كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية أجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بالتحرش بالقاهرة، حيث تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة حال قيامها باللهو مع مجموعة من الأطفال بمدخل العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.


و تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط الشخص مرتكب الواقعة ( مندوب مبيعات – مقيم بمحافظة القليوبية ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل تواجده بالعقار لعرض المنتجات على قاطنى العقار، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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