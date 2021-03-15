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رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام في أماكنهم: "مش لازم تسلموا على بعض"

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس الأحد.

وطلب المستشار حنفى جبالى، من أعضاء مجلس النواب الإلتزام بأماكنهم بقاعة المجلس، وعدم السلام على زملائهم عند دخولهم القاعة، قائلا:" مش لازم تسلموا على زملائكم، ما أنتم قاعدين مع بعض على طول، هتزهقوا من بعض".

وتابع رئيس مجلس النواب" وياريت نلتزم بالإجراءات الإحترازية، مش عاوزين ندى أمان لمرض كورونا، بنلاقى المصاب يصاب فى ثانية".

ومن المقرر، أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.

واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.

كما وافق المجلس مبدئيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون، إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.



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مجلس النواب رئيس مجلس النواب حنفي جبالي اعاده الهيكله والصلح

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