برنامج دعم التعليم الفني "TVET EGYPT" ينظم أسبوعا لشباب "المنيا"

ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني للمشروعات لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية.. أهم محاور البرنامج





في إطار استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نظم برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في محافظة المنيا، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في الفترة من السبت الموافق 13 مارس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021.





يأتي هذا الأسبوع استكمالا لنجاح أسبوع التعليم الفني الذي تم تنفيذه العام الماضي بمحافظة الغربية، وتأكيدا على أهمية تقوية الشراكات بين البرامج التنموية والوزارات المعنية؛ تماشيا مع جهود محافظة المنيا في تقديم الدعم للشباب والتشجيع على العمل المهني وزيادة الإنتاج.





ونظرا لأهمية التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030، تُركز فعاليات الأسبوع الذي يشرف على تنفيذه الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، على ريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف الأسبوع إلى تدريب الشباب الراغب في البدء في مشروعه الخاص على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية، مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة؛ لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.





وبحضور السيد/ وائل فراج مدير الإدارة العامة للهجرة غير الشرعية، افتتح محافظ المنيا فعاليات البرنامج حيث تتناول الجلسات حوار بين الأطراف المعنية المختلفة مثل الوزارات المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تقوية العلاقات وبناء الشراكات بين الجهات المختلفة.









وسيتم اختتام فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي بحضور أكبر الشركات والمصانع الموجودة بصعيد مصر، بجانب الجهات الداعمة والمختصة بتمكين الشباب وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والناشئة.





من جانبها، قالت الدكتورة مروة محسن، مدير التدريب، إن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"، هو مشروع ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بهدف تحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، بما يُلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتماشى مع تنمية الدولة في الحاضر والمستقبل، كما يسعى البرنامج إلى تحسين صورة التعليم الفني والتدريب المهني في المجتمع.