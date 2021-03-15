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حملة أمنية مكبرة بأسيوط لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أستهدفت حملة أمنية مكبرة بأسيوط، حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت مركز شرطة أبنوب أسفرت جهودها عن ضبط (10 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش- 4فرد محلى) بحوزة 16متهم كما تم ضبط قضيتى مخدرات ضُبط فيها كمية من مخدر "البانجو - الشابو – الحشيش").

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


حملة أمنية مكبرة بأسيوط لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر
حملة أمنية مكبرة بأسيوط لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر
حملة أمنية مكبرة بأسيوط لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر
حملة أمنية مكبرة بأسيوط لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر

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