ضبط 8 تكاتك مخالفين وتغريم 13 مواطنا لعدم ارتداءهم الكمامة بالشرقية







شهدت شوارع مدينتي الزقازيق وبلبيس حملات إنضباطية على المقاهي والكافتريات والمواقف العامه والمحال التجارية،، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات متابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق وبالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسه مركز ومدينه الزقازيق من ضبط ٨ تكاتك مخالفه لخطوط السير بالشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



كما قامت رئاسة المركز بحملة بمنطقه موقف المنصوره وتم تغريم ١٣ مواطن غرامه مالية فورية لعدم ارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا.



كما تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من ضبط ٢ توك توك مخالف لخطوط السير بمنطقة فلل الجامعه وشارع طلبه عويضه وتم إيداعها بمخازن الحي وتحرير محاضر ضد المخالفين.



وشنت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق حمله لرفع الإشغالات المخالفه من شوارع (البوسطة ومولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وميدان التحرير وميدان عرابى وميدان المنتزه وميدان جامع العيدراوس والنقراشي وأمام القصر الابيض ونفق المشاه بالمحطه ) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحمله لرفع الإشغالات وشملت الحمله (الطرق الزراعية والطرق الصحراوية وداخل نطاق المدينة) فتم تحرير ١٥ محضر إشغال طريق ورفع وإزالة ٩٥ حاله إشغال، كما تمكنت الحملة من تحرير محضر ضد صاحب مقهي مخالف لتقديم الشيشه لرواده وتم مصادرة ٣ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

