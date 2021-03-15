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نظام جدارة.. طريقة التقديم لوظائف الحج والعمرة 2021 (المملكة العربية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين)

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:44 ص
وظائف الحج والعمرة 2021
وظائف الحج والعمرة 2021
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نظام جدارة.. طريقة التقديم لوظائف الحج والعمرة 2021 (المملكة العربية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين) 

طريقة التقديم لوظائف الحج والعمرة عبر نظام جدارة، يبحث الكثير من المواطنين الأن على نظام جدارة للتقديم على وظائف الحج والعمرة، بعدما أعلنت الوزارة السعودية رسميًا عن توفر عدد من الوظائف الشاعرة لكلا الجنسين الذكور والإناث، ولذلك نحرص دائمًا على تقديم أبرز الخطوات لتقديم على الوظيفة في نقاط مُحددة حيث جاءت كالتالي:

طريقة التقديم لوظائف الحج والعمرة 2021

1- قم بالدخول على رابط نظام جدارة الإلكتروني من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

2- قم بالضغط على تسجيل دخول.

3- ويأتي ذلك في حال لم تكن قد سجلت الدخول مسبقًا.

4- قم بملأ البيانات المطلوبة بأكملها.

5- كتابة الحالة الصحية للموظف.

6- ذكر معلومات العمل والاتصال.

7- ايضاح الدرجة العلمية للموظف.

8- كتابة كلمة المرور الخاص به.

9- ثم الضغط على تسجيل دخول.

نظام جدارة.. طريقة التقديم لوظائف الحج والعمرة 2021 (المملكة العربية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين) 

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لينك جدارة للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة للجنسين.. اعرف الشروط وطريقة التسجيل

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