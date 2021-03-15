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القبض على مدير شركة هارب من 53 سنة سجن في الإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط مدير شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه فى 106حكم قضائي، صادرة ضده فى قضايا ( تبديد – شيكات بدون رصيد) بلغت مدة الحبس فيها (53) سنة، وذلك حال إختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.

كما تم ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 135 حكم قضائى، صادر ضده فى قضايا (تبديد – بناء بدون ترخيص) بلغت مدة الحبس فيهم (39) سنة، وذلك حال إختبائه بشقة كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.

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