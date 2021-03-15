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ضبط 3 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقليوبية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائيه بها 3.45 طن أسماك يشتبة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

كما جرى ضبط مدير مسئول عن مخبز استولى على 129 ألف و960 جنيه من خلال التلاعب واختراق منظومة الخبز.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين تفيد شن حملة أسفرت عن ضبط ثلاجة بدون ترخيص، عثر بها على 3.45 طن أسماك ماكريل، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كم جرى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 129،960 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا، دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وبيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

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