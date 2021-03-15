Advertisements

الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد القديسة مريم الإسرائيلية

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا بتذكاراستشهاد القديسة مريم الإسرائيليةو لم تكن هذه القديسة تعرف شيئًا عن السيد المسيح، وكانت تعيش في سيرة رديئة، فأرسل الرب لها قديسًا وعظها وعرَّفها طريق الخلاص والإيمان بالسيد المسيح وأن النفس لابد أن تعطى جوابًا عن جميع أعمالها يوم الدينونة، مستندًا على ما جاء في العهد القديم.


ولما سمعت هذا الكلام خافت وارتعدت وعملت النعمة في قلبها وسألت قائلة " هل يقبل الله توبتي ويسامحني على أخطائي؟ "، فأجابها القديس: نعم بشرط الإيمان بالسيد المسيح أنه جاء إلى العالم لخلاص البشر وصُلب من أجلنا ومات وقام في اليوم الثالث. فتابت وآمنت ثم اعتمدت بالمعمودية المقدسة. ولما بلغ خبرها إلى الوالي أحضرها أمامه فاعترفت بالسيد المسيح وتمسكت بإيمانها. فحاول أن يثنيها سواء بالوعد أو بالوعيد فلم تقبل منه، فأمر بتعذيبها وأخيرًا قطع رأسها بحد السيف ونالت إكليل الشهادة.

أخبار تهمك

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ 43 دقيقة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 11 ساعة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ ساعة و نصف

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فرجاني ساسي من التجديد للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 9 ساعات

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 6 ساعات

كريستيانو رونالدو يرد بقوة على منتقديه

منذ 35 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

07:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار