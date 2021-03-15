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كيف يتسلم المجلس الرئاسي الليبي مهامه؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء تأدية المجلس الرئاسي الليبي، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في طرابلس، الذي يسعى لطي صفحة الصراعات والعمل على توحيد المسار بعد تسلمه المهام.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تسلم المجلس الرئاسي الليبي مهامه.

اليمين الدستورية
أدى المجلس الرئاسي الليبي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني في طرابلس.

ويسلم فائز السراج، مهامه للمجلس الرئاسي الجديد الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مراسم تقام غدًا الثلاثاء، تحقيقا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.

الحكومة الانتقالية
واختير عبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة الانتقالية مطلع الشهر الماضي خلال محادثات جرت في مدينة جنيف وذلك للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 من ديسمبر المقبل.

وأكد الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن التشكيلة الحكومية كاملة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستتسلم رسميًا مهامها غدًا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

ومنح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبا، لتحل محل الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية.

وأكد رئيس الحكومة الليبية، أن المرأة ممثلة في تشكيلته الحكومية إلى الآن بنسبة 15%، وقد يفوق الـ30% في باقي المؤسسات والهيئات التي ستسمى في الفترة القادمة.

ومن المقرر، أن يتوجه أعضاء المجلس الرئاسي إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا، التي تشهد اليوم تأدية حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وتشهد جلسة اليوم حضور دولي موسع ومن المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الانجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري الذين سيحضرون مع مجلس النواب مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.

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عبد الحميد الدبيبة المجلس الرئاسى الحكومه الانتقاليه اخر الاخبار

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