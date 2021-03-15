"بنسرق السيارات القديمة ونبيعها أجزاء".. اعترافات تشكيل عصابي في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية حبس عصابة مكونة من شخصين تخصص نشاطهم الاجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



كما أعترف المتهمين أمام النيابة بالواقعة وقيامهم السيارتين بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافوا أنهم يسرقون السيارات قديمة الصنع بذات الإسلوب بقصد تفكيك أجزائها والتصرف فيها بالبيع بقصد التربح السريع.



تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وأسفرت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات إلى أن وراء ارتكابها شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والقبض عليهم، كما أقرا بارتكاب عدد 2 حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



