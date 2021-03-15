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بعد تعاونه مع الراقصة جوهرة.. أحمد حليم يطرح أغنية جديدة بعنوان"يا مسكر"

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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بعد تعاونه مع الراقصة جوهرة.. أحمد حليم يطرح أغنية جديدة بعنوانيا مسكر

يطرح المطرب الشاب أحمد حليم، أول عمل غنائي له في ٢٠٢١ والذي يحمل عنوان "يا مسكر" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتظهر معه في الكليب الطفلة الموهوبة فريده محرم.

أغنية "يا مسكر" هي الأغنية الرئيسية لألبوم حليم، الجديد وهي من كلمات الشاعر أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع اسامة عبد الهادي، ومن انتاج شركة غاليديا التى قامت مؤخرا بتصوير الأغنية كفيديو كليب عقب تحقيق الأغنية انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرها ترند على موقع تويتر، بالإضافة إلى انتشار مقاطع صوتية للأغنية من قبل بعض من مشاهير التيك توك بطريقة الفيديو كليب.

وتقول كلمات الاغنية: يا مسكر ياللي حلاوتك كل دقيقة بتزيد أكتر عيني باردة ماشالله مسيطر ومافيش منك تاني اتنين يا محنن قلبي وخليت كل الناس منك تتجنن يا جمال عمال يتفنن وشغلت البال والعين.


وانتهت شركة غاليديا مؤخرًا من اصدار تطبيق للجوال يعمل بنظامي الاندرويد وال
iOS للمطرب أحمد حليم يتضمن كل أغانيه وكل ما يتعلق بأخباره الفنية وصوره وطرق عديدة للتواصل مع الجمهور وسيتم اطلاقه عقب شهر رمضان.

جدير بالذكر أن المطرب أحمد حليم، طرح مؤخرًا فيديو كليب لأغنيته "الفرح إمتى"، وظهرت معه في الكليب الراقصة الاستعراضية جوهرة كموديل،أغنية"الفرح إمتى" من كلمات الشاعر فوزي ابراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والعمل الفني من انتاج شركة"غاليديا".

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