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رئيس مجلس النواب يوجه رسالة للأطباء والمهندسين

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، أن رجال القضاء والقانون، من أعضاء مجلس النواب يركزون بشكل كبير على عنصر الدقة، خلال مناقشة مواد أى قانون.

ووجه رئيس مجلس النواب، حديثه للنواب، قائلا: "نحن معشر القضائيين والقانونيين لدينا عنصر التدقيق، وعلى النواب من الاساتذة والاطباء والمهندسين أن يتحملونا.. أنتم فوق رؤوسنا".

ومن المقرر، أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس الأحد، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.

واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.

كما وافق المجلس مبدئيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون، إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.



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