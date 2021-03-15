مدير عام إدارة قنا يتابع انتظام الدراسة بالمدارس

قام الدكتور سيد عباس عثمان، مدير عام إدارة قنا يرافقه أحمد العجوز، مدير التعليم الابتدائي ومحمد خليل مدير مكتب مدير الإدارة، بجولة تفقدية لعدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة بالمدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني والتأكد من تسليم جميع الكتب للطلاب.

بدأت الجولة بمدرسة الجبيل الابتدائية، ثم مدرسة الدندراوى الابتدائية، ثم مدرسة عزبة يوسف الابتدائية، وانتهت الجولة بزيارة مدرسة التحرير الإعدادية.

كما شد مدير عام إدارة قنا على ضرورة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وأوصى مدير الإدارة بضرورة التعقيم والتطهير الدائم وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين واتخاذ كافة التدابير.

وأشاد مدير الإدارة، بوعي الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب مع انتظام الفصل الدراسي الثاني.

