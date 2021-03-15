تعليم قنا: تكريم عدد من المسئولين بعد إشادة ممثلي الاتحاد الأوروبي واليونيسف

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مسئولي التربية الخاصة بإدارة قنا التعليمية، وحسين ذكي، مدير مدرسة ناصر الابتدائية، واحمد حارص، مدير مدرسة الشهيد احمد عبد الفتاح جمعة الابتدائية، والمعلمات المشرفات على غرف المصادر بالمدرستين.

شهد التكريم الذي تم بغرفة العمليات بالمديرية سهام مهنى مدير إدارة التربية الخاصة والأستاذ أحمد حلمي مسئول الدمج بالمديرية وطارق عبد الفتاح رئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة.

جاء التكريم نتيجة إشادة ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف بما قدمه مسئولي مصادر التعلم من دعم ومساندة لذوي الهمم وتحفيزهم نحو الانخراط في المجتمع المدرسي.

أكد مدير تعليم قنا أن المعلم رسالة وأمانة يثاب مؤديها قبل أن تكون مهنة، ووجه الشكر للمكرمين لما بذلوه من جهد ولمنحهم فرصة تأهيل وتمكين ذوي الهمم للعيش كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم.

