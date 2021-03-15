Advertisements

تعليم قنا: تكريم عدد من المسئولين بعد إشادة ممثلي الاتحاد الأوروبي واليونيسف

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مسئولي التربية الخاصة بإدارة قنا التعليمية، وحسين ذكي، مدير مدرسة ناصر الابتدائية، واحمد حارص، مدير مدرسة الشهيد احمد عبد الفتاح جمعة الابتدائية، والمعلمات المشرفات على غرف المصادر بالمدرستين.
شهد التكريم الذي تم بغرفة العمليات بالمديرية سهام مهنى مدير إدارة التربية الخاصة والأستاذ أحمد حلمي مسئول الدمج بالمديرية وطارق عبد الفتاح رئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة.
جاء التكريم نتيجة إشادة ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف بما قدمه مسئولي مصادر التعلم من دعم ومساندة لذوي الهمم وتحفيزهم نحو الانخراط في المجتمع المدرسي.
أكد مدير تعليم قنا أن المعلم رسالة وأمانة يثاب مؤديها قبل أن تكون مهنة، ووجه الشكر للمكرمين لما بذلوه من جهد ولمنحهم فرصة تأهيل وتمكين ذوي الهمم للعيش كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعة و 16 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 20 ساعة

سيناريو معلول يثير قلق الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ ساعتين

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

12:20 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار