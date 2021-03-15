Advertisements

وزيرة التضامن تعقد لقاء مع مؤسسات المجتمع الأهلي.. غدا

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث سيتم التعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي.

ويقام اللقاء غدًا الثلاثاء 16 مارس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة بمسرح الوزارة.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 12 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 20 ساعة

سيناريو معلول يثير قلق الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 7 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ ساعتين

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

12:20 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار