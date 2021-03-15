وزيرة التضامن تعقد لقاء مع مؤسسات المجتمع الأهلي.. غدا



تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث سيتم التعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي.



ويقام اللقاء غدًا الثلاثاء 16 مارس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة بمسرح الوزارة.