Advertisements

حجز شخص 24 ساعة لحين وصول التحريات حول صدمه شابا سوري بالتجمع الأول

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
قررت نيابة القاهرة الجديد حجز شخص 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، صدم شاب سوري أثناء عبوره الطريق أمام بوابة الرحاب بالتجمع الأول.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية مما أسفر عن إصابة شاب سورى أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة، ثم اصطدام السيارة بعمود كهربائى.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بإصابة شاب سورى الجنسية أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ أقل من ساعتين

سيناريو معلول يثير قلق الأهلي

منذ ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 20 ساعة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب صدمه قطار أمام مزلقان ميت عاصم ببنها

حبس متهم ٤ أيام في الانضمام لجماعة محظورة بالرحاب

النيابة تأمر بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع الأول

حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع

حجز متهمين بسرقة الشقق السكنية بالرحاب

حبس عاطلين لسرقتهما أغراض المواطنين من السيارات بالتجمع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

12:20 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار