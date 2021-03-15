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حجز شخص 24 ساعة لحين وصول التحريات حول صدمه شابا سوري بالتجمع الأول
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:59 م
داليا عادل
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قررت نيابة القاهرة الجديد حجز شخص 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، صدم شاب سوري أثناء عبوره الطريق أمام بوابة الرحاب بالتجمع الأول.
وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية مما أسفر عن إصابة شاب سورى أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة، ثم اصطدام السيارة بعمود كهربائى.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بإصابة شاب سورى الجنسية أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية مما أسفر عن إصابة شاب سورى أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة، ثم اصطدام السيارة بعمود كهربائى.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بإصابة شاب سورى الجنسية أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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