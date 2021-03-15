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تخصيص استراحات فندقية لشباب الأطباء من جميع المحافظات
الإثنين 15/مارس/2021 - 01:04 م
منى صموئيل
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بمناسبة يوم الطبيب وتسهيلاُ على شباب الأطباء من جميع محافظات مصر ممن يحتاجون الى اقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل، قامت نقابة الأطباء بشراء استراحتين وخصصتها لهذا الغرض خدمة لأعضائها.
وأضافت النقابة، جارى اعمال التشطيبات والفرش لتحويلها الى استراحات فندقية للاطباء والطبيبات وتقع في شارع القصر العيني بالعقار المواجه لدار الحكمة ومن المقرر افتتاحها خلال ثلاثة اشهر.
تاتي هذه الخطوة كبداية للتوسع في انشاء استراحات للاطباء نظرًا لحاجة شباب الاطباء لأماكن اقامة بالقاهرة خلال فترات الامتحانات واتمام اي اجراءات مركزية تتطلب الاقامة بالعاصمة، هذا وسوف تعلن اللجنة الاجتماعية عن طريقة الحجز عند الانتهاء من اعمال التشطيبات والفرش.
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