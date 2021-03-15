تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه لا بديل عن الفوز، في مباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي، وحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ لاستكمال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.









وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد صباح اليوم الاثنين إن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب، مؤكدا أن الأهلي لديه هدف واضح وهو العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.









وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية في القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم التي أحياناً ما تأتي بنتائج عكس سير المباريات.









وأضاف: «كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب في القاهرة لكننا تعادلنا في النهاية ٢ـ٢ بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص».









وتابع: «نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة في رحلة الكونغو من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماساً وإصراراً على الفوز».









وأستشهد موسيماني بما حدث في الموسم الماضي للتأكيد على قدرة الأهلي على التأهل للدور التالي، قائلاً:« في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.. تأهل الاهلي لربع نهائي البطولة في آخر جولة لدور المجموعات بعدما تعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن توّج بلقب بالبطولة في النهاية».









وأكد المدير الفني للأهلي أن الفريق يواجه غيابات كثيرة لكنه يعمل دائما على تجهيز أي ١١ لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون.









وأوضح أنه لن يدفع بأي لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة في المباريات.









وقال موسيماني إنه يستعد جيداً لمباراة الغد و«يشتغل على أدق التفاصيل» من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز على الفريق الكونغولي.









ويلعب الاهلي في الثالثة عصر غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.