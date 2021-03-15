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بتدريب عمال الإنقاذ.. محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية "مصر بلا غرقى"

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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عقدت محافظ الإسكندرية اليوم الأثنين دورة تدريبية بالتنسيق مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، للتوعية بمهارات الإنقاذ التي جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنفيذًا لمبادرة "مصر بلا غرقى"، وذلك لتدريب عمال الإنقاذ التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، في تصريح إعلامي له أن مبادرة "مصر بلا غرقى" تستهدف إعداد وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطىء والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التدريب تم بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحري، وذلك علي مجموعتين مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

جاءت الدورة بمشاركة كابتن نبيل الشاذلى المستشار الفنى للإتحاد المصرى للغوص، وكابتن السيد يوسف كابتن غوص، وكابتن أحمد صقر كابتن غوص، والعميد محمد سري مراقب عام شواطيء الإسكندرية.
بتدريب عمال الإنقاذ.. محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية "مصر بلا غرقى"
بتدريب عمال الإنقاذ.. محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية "مصر بلا غرقى"
بتدريب عمال الإنقاذ.. محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية "مصر بلا غرقى"
بتدريب عمال الإنقاذ.. محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية "مصر بلا غرقى"
بتدريب عمال الإنقاذ.. محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية "مصر بلا غرقى"
بتدريب عمال الإنقاذ.. محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية "مصر بلا غرقى"

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