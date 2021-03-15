سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة"متاهه".. اليوم



جدير بالذكر أن أغنية"متاهه" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.

تستعد النجمة سميرة سعيد، لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان"متاهه" وذلك عقب ساعات قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وأعلنت سميرة، أمس عن موعد طرح الأغنية، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع من الأغنية، وعلقت عليها قائلة: "المتاهة... 15 مارس 2021".