Advertisements

البيئة: الكيس يحتاج 1000 سنة ليتحلل.. ومصر تستخدم 12 مليار سنويا (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال علي أبو سنة مستشار وزيرة البيئة لشؤون المشروعات ورئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، إن استهلاك أكياس البلاستيك في مصر يزيد عن 12 مليار كيس في السنة الواحدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى التوزيع المجاني للأكياس، وهو عكس ما يحدث في دول أخرى، التي تبيع الأكياس لمواطنيها بأسعار كبيرة.

وأضاف "أبو سنة"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الكيس الواحد قد يحتاج إلى أكثر من 1000 سنة لكي يتحلل، لذلك اتجه العالم كله إلى تقليل الاعتماد عليها لأكثر من سبب، منها أنها تؤثر على البيئة البحرية إذ يؤدي إلى اختناق الحيوانات البحرية التي تعتبر ثروة قومية لمصر لأن الكثير من السياح يزورون مصر للإطلاع عليها.

وتابع مستشار وزيرة البيئة لشؤون المشروعات ورئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، أن تراكم هذه الأكياس في المصارف والمجاري المائية يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية بسبب الحاجة الماسة إلى تطهيرها باستمرار، إذ تخصص وزارة الري والموارد المائية مبلغا كبيرا بشكل سنوي من أجل تنظيفها.

وأردف، أن 80% من الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان يكون سببها التدخل في النظام البيئي بالتلوث التي من أهم مسبباتها استعمال الأكياس البلاستيك، لذكل أطلقت وزارة البيئة مبادرة منذ 3 سنوات للحد منها، وتم بدء التطبيق من الأماكن السياحية على غرار الغردقة وشرم الشيخ.

وشدد، على أن البلاستيك يتكون من مواد بترولية، لكن بدائله أفضل لأنها مواد من الطبيعة مثل الورق والقماش، مضيفا: "أسعارها أعلى من البلاستيك، لكن الدولة يجب أن تضع حزمة من الحوافز لتشجيع استخدام البدائل على غرار ما حدث في العالم كله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تحلل البيئة أكياس أخبار مصر

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ ساعتين

سيناريو معلول يثير قلق الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعة و 19 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

محمود خيرت يكشف "كارثة" في استخدام الأكياس البلاستيك

بعد استهلاك 12 مليار.. "برلماني" يطالب بسن تشريع للحد من الأكياس البلاستيكية

وزيرة البيئة: هناك إجراءات تتخذها الوزراء للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

البرلمان يخطط لـ حظر استخدام الأكياس البلاستيكية.. والمصنعين: الأسعار سترتفع 5%

وكيل التعليم بالبحر الأحمر تعرض نموذجا من الأكياس صديقة البيئة (صور)

طلب إحاطة إلى الحكومة للتوسع في إنتاج"أكياس" صديقة للبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

12:20 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار