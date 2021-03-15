Advertisements

للاستغلال السياحي.. محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع حماية الشواطئ

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
وقع اليوم الأثنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، للتنسيق والتعاون في أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأي مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والانشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيًا بمعرفة المحافظة.


وأكد المحافظ أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية ٩٦٩ مليون جنيه، وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر ب ٦٧ مليون جنيه، مشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر لحماية ٢كم من الشواطئ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنيه.
وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنية، ومشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة ٢٦٧ مليون جنية.

وثمن الشريف المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسب، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد الرسومات لمشروعات الجديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية.
وأكد المحافظ أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية وتتميز بكثرة شواطئها التى تمتد بطول ٢٤ كيلو متر ويوجد بها أكثر من ٣٥ شاطئ ما بين شواطئ سياحية ومميزة ومجانية على طول الساحل، وبسبب هذا الموقع المتميز أصبحت من أكبر مواني شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه المحافظة تبذل جهد كبير في سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديًا وسياحيًا.


حضر التوقيع ؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس العربي محمد، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالبحر المتوسط، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.
للاستغلال السياحي.. محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع حماية الشواطئ
للاستغلال السياحي.. محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع حماية الشواطئ
للاستغلال السياحي.. محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع حماية الشواطئ
للاستغلال السياحي.. محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع حماية الشواطئ

أخبار تهمك

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

سيناريو معلول يثير قلق الأهلي

منذ ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ أقل من ساعتين

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

12:20 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار