للاستغلال السياحي.. محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع حماية الشواطئ

وقع اليوم الأثنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، للتنسيق والتعاون في أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأي مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والانشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيًا بمعرفة المحافظة.





وأكد المحافظ أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية ٩٦٩ مليون جنيه، وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر ب ٦٧ مليون جنيه، مشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر لحماية ٢كم من الشواطئ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنيه.

وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنية، ومشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة ٢٦٧ مليون جنية.



وثمن الشريف المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسب، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد الرسومات لمشروعات الجديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية وتتميز بكثرة شواطئها التى تمتد بطول ٢٤ كيلو متر ويوجد بها أكثر من ٣٥ شاطئ ما بين شواطئ سياحية ومميزة ومجانية على طول الساحل، وبسبب هذا الموقع المتميز أصبحت من أكبر مواني شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه المحافظة تبذل جهد كبير في سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديًا وسياحيًا.





حضر التوقيع ؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس العربي محمد، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالبحر المتوسط، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.

