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الشاعرة والملحنه سلوى هلال تحتفل بنجاح ألبوم وحفل عمرو دياب

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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الشاعرة والملحنه سلوى هلال تحتفل بنجاح ألبوم وحفل عمرو دياب

حرصت الكاتبه والشاعرة والملحنه سلوى هلال، على الاحتفال بصدور ألبوم يا أنا يا لأ للهضبة عمرو دياب، وعلى أيضًا نجاحه من خلال حفل أمس بالإضافة إلى تهنئته على عطره الجديد وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت سلوى:"اسمحولي الليلة احتفل مع كل حبايبنا وأصدقائنا الديابية مع نجمنا الحبيب العزيز الغالي عمرو دياب بمناسبة صدور البومه الجديد ( يا أنا يا لأ ) ونجاحه من خلال حفلة امبارح وكمان حابه أهنيه على البرفيوم الجديد بتاعه اللي باسمه مش بس على الألبوم لا كمان على نجاحه من خلال حفلة امبارح ألف مليار مبرووووك لحبيبي ولنجمي الحبيب العزيز الغالي أوي عمرو دياب ألف مليار مبروووووك يا عمور وبالنجاح والتوفيق الدائم كدا علطول يااااارب يا عمرو"

وأضافت،:"أنا معاك بعيش وأقدر وأكون ولا بخاف لو إيه في هواك يكون لو ده جنان إيه احلى من الجنون
نتجنن أكتر وأكتر كمان وأنا معاك مبخفش من السنين
أنا هروح وياك لو رحت فين".

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