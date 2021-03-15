الشناوي محذرا فيتا كلوب: ما حدث في ملعب القاهرة لن يتكرر

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قادر على حصد النقاط الثلاثة لمباراة فيتا كلوب؛ من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي.





وقال الشناوي إن الأهلي سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، وهو يملك جميع الأسلحة التي تؤهله لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيري الذي لا حدود له.





وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، الاثنين؛ للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب، أن الأهلي قدم مباراة قوية في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى أمام فيتا كلوب بالقاهرة والتي شهدت سيطرة ميدانية فوق أرض الملعب، لكن في النهاية كان التعادل بهدفين لمثلهما وهذا وارد في كرة القدم.





وواصل: «ما حدث أمام فيتا كلوب في مباراة القاهرة لا يتكرر كثيراً لكنها كرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل أحكامها».





وتابع: «رغم صعوبة المباراة إلا أن الأهلي قادر على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل وهو الأهم.. وفي الموسم الماضي انتظرنا للجولة الأخيرة أمام الهلال؛ من أجل التأهل ثم نجحنا في تحقيق اللقب».





وشدد قائد الأهلي على أن لاعبي الفريق على قدر المسئولية، ولديهم من الخبرات ما يلزم لمواجهة حرارة الطقس وأرض الملعب، بعدما سبق لهم تجاوز العديد من المواقف المماثلة بنجاح.





واختتم الشناوي تصريحاته قائلا: «تحدثنا كلاعبين سوياً، واتفقنا جميعاً على التحلي بشخصية الأهلي وروح الفريق الواحد؛ من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة بصرف النظر عن صعوبة مواجهة الغد».





ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفري