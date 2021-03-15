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روسيا تسجل 9437 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:20 م
روسيا
روسيا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 9437 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليعود مؤشر الإصابات إلى التراجع بعد أربعة أيام متتالية من الارتفاع.

 

ووفقًا لتقرير مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصلت حصيلة الحالات في البلاد إلى 4 ملايين و400045، منها 92494 حالة وفاة، بزيادة 404 حالات خلال اليوم الماضي.

 

وقد أفاد التقرير، بأن 8447 مريضا تماثلوا للشفاء الكامل خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي المتعافين 4 ملايين و3576 شخصا، مع بقاء 303975 حالة نشطة.

 

وكانت العاصمة موسكو، شهدت تراجعا في الإصابات من 1905 أمس إلى 1353 اليوم، وفي الوفيات من 55 أمس إلى 51 اليوم.

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فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

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