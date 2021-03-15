قصة ظهور التأمينات الاجتماعية.. وهؤلاء أبرز الفئات المستحقة للمعاش

متى ظهرت التأمينات الاجتماعية في مصر؟



وعرفت مصر نظم المعاشات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين الأولى ما قبل ثورة يوليوعام 1952 حيث صدر أول تشريع بنظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 26 ديسمبر 1854.



وكانت هذه المعاشات تمول من خزينة الدولة وهو ما عرف باللائحة السعيدية وعندما ساءت أحوال الدولة المالية فى عهد الخديوى اسماعيل صدر الأمر العالي رقم 21 لسنة 1870 في 16 اكتوبر 1870 الذى فرض علي الموظفين أداء اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات ثم صدرت لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين فى 10 إبريل 1882 حيث قررت فيها المزايا الجديدة.



وفى سبتمبر سنة 1884 صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلى فئتين فئة داخل الهيئة وهؤلاء يسرى عليهم المعاش وفئة خارج الهيئة وهؤلاء ليس لهم حق فى المعاش.



وفى 21 يونيو 1887 صدرت لائحة توفيق لتقرر نظامًا جديدًا للمعاشات كما رفعت الاشتراك إلى 5 % ثم صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن قانون المعاشات الملكية متضمنًا بعض التطورات والمزايا فى نظام المعاشات ثم صدر القانون رقم 27 لسنـــة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنـة 1935 حيث أوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنـة ما عدا رجال القضاء والشرطة وقد زيدت الإشتراكات إلى 7.5%.



أما مرحلة ما بعد ثورة يوليوعام 1952، فقد شهدت توالي إصدار القوانين أولها إصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى وحد قوانين التأمين والمعاشات للعاملين فى الحكومة مع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وإمتدت التغطية التأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976 إعتبارًا من 1 10 1976.



كما إمتدت التغطية التأمينية إلى العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بموجب القانون رقم 50 لسنة 1978 إعتبارًا من 1 8 1978. وبتاريخ 1 1 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة والذى حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980.





ما أهداف التأمينات الاجتماعية في مصر؟



وهناك عدد من الأهداف تسعى التأمينات الاجتماعية على تحقيقها لكل من يدخلون تحت مظلتها:



1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: ويتميز عن غيره من فروع التأمين الأخرى أنه (حتمى ولازما)، إذا ما وقع خطر من الأخطار الثلاث المشار إليها، والمعاش يعد تعويضا عن أثر انقطاع الدخل نتيجة تحقق أحد هذه الأخطار.



2- يمتاز بأداء المزايا العظمى: فى شكل معاش طويل الأجل طوال حياة المؤمن عليه ثم يمتد إلى المعالين من بعده بتوافر شرط الإعالة.



من هم مستحقين الحصول على التأمينات الاجتماعية؟

- انتهاء المؤمن عليه ببلوغه سن المعاش: 60 عام للعاملين بالحكومة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص "متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين عشر سنوات (120 شهر)، على الأقل".



- العجز الكلى المستديم: متى فقد المؤمن عليه قدرته كليا على العمل وأصبح عاجزا تماما عن الكسب.



- العجز الجزئى المستديم: متى ثبت عجز المؤمن عليه عجزا جزئيا مستديما مع عدم وجود أو توافر عمل آخر مناسب له لدى صاحب العمل.



- الوفاة: شريطة أن تكون حقيقية يقينية ثابتة بشهادة الوفاة أو حكمية تقطع الدلائل بحدوثها.

تعمل التأمينات الاجتماعية في مصر دور كبير في تقديم الدعم المناسب لكافة فئات المجتمع خاصة الذين يحتاجون إعانات، مما ساهم في تحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين.