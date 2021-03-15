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المؤبد للمتهم الرئيسي في داعش بولاق الدكرور ووضعه علي قوائم الإرهاب

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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عاقبت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، المتهم سيد محمد عبيد بالسجن المؤبد بخلية داعش بولاق وإدراج المتهم وكيان داعش على قوائم الإرهابيين.

وقررت المحكمة عدم جواز الدعوى لباقى المتهمين لسابقة الحكم عليهم فى ذات التهمة فى قضية آخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسكرتارية أحمد مصطفي.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أنضم وأسس وتولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والخريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي جناعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش داخل البلاد، وأسس وتولي جماعة اخري تابعة لذات التنظيم داخل البلاد وكلاهما تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحيين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية، وقد تلقي في كنف الجماعة الاولي " ولاية سيناء " تدريبات عسكرية تحقيقا لأغراضها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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