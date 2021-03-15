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المشدد 3 سنوات لمتهم بأحداث المرج

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مخمد ابراهيم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"،

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفي.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

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