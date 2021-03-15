وفيات كورونا في إسرائيل تتجاوز 6 آلاف حالة





تجاوز إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إسرائيل الستة آلاف حالة، حيث أنه وفقًا لوزارة الصحة، فقد توفى 6011 شخصًا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.





وكان إجمالي الوفيات بلغ مطلع العام 3400 حالة، قبل أن يرتفع إلى خمسة آلاف مطلع فبراير.





وتعد حملة التلقيح في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.3 مليون نسمة، من أنجح حملات التلقيح ضد كورونا في أنحاء العالم.





وخلال الأسابيع الأخيرة، تراجع عدد الإصابات الخطيرة بكورونا، وكذلك الإصابات الجديدة، بشكل كبير.





وتلقى نحو 5.2 مليون شخص حتى الآن في إسرائيل الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، بينما تلقى نحو 4.2 الجرعة الثانية أيضا.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكة، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 119 مليوناً و875 ألف حالة.



