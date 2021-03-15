Advertisements

وفيات كورونا في إسرائيل تتجاوز 6 آلاف حالة

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
Advertisements

تجاوز إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إسرائيل الستة آلاف حالة، حيث أنه وفقًا لوزارة الصحة، فقد توفى 6011 شخصًا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وكان إجمالي الوفيات بلغ مطلع العام 3400 حالة، قبل أن يرتفع إلى خمسة آلاف مطلع فبراير.

وتعد حملة التلقيح في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.3 مليون نسمة، من أنجح حملات التلقيح ضد كورونا في أنحاء العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تراجع عدد الإصابات الخطيرة بكورونا، وكذلك الإصابات الجديدة، بشكل كبير.

وتلقى نحو 5.2 مليون شخص حتى الآن في إسرائيل الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، بينما تلقى نحو 4.2 الجرعة الثانية أيضا.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكة، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 119 مليوناً و875 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين يقترب من 9.‏67 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو مليونين و653 ألف حالة.

أخبار تهمك

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 12 ساعة

سيناريو معلول يثير قلق الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 20 ساعة

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعتين و 35 دقيقة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

12:20 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار