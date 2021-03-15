Advertisements

كيفية الاستعلام عن وضعك التأميني من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد ماتبعيها الكرام بكافة المعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، نوفر لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن وضعك التأميني من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

ومن هنا، إليكم الخطوات التالية للتعرف بالتفصيل عن الوضع التأميني:

الخطوة الأولى:
- يمكنك الضغط على هذا الرابط ((((هنا)))))
- ادخال الرقم القومي ثم إضافة اسم الوالدة ثم تقوم بالضغط على إرسال الطلب.
- سوف يظهر لك في النهاية رقمك التأميني بالإضافة إلى العديد من البيانات الاخرى.

الخطوة التانية:
- ويمكنك أيضا الضغط على هذا الرابط (((هنا)))
- وهذا في حالة إنشاء حساب جديد، حيث يمكنك من :
* استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة
* استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا
* إمكانية إبداء الرأي من خلال صفحة "إبداء رأى

الخطوة الثالثة:
- يمكنك عزيزي المواطن الراغب في مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والاجور الخاصة بكل مدة الضغط (((هنا))).

- وبعد ذلك؛ سيظهر لك جدول يوضح لك كافة البيانات المتعلقة بمد التأمين الاجتماعي الخاص بك.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة في أزمة ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ ساعتين و 5 دقيقة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعة و 22 دقيقة

سيناريو معلول يثير قلق الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ ساعتين و 40 دقيقة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 ص

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

11:03 ص

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

12:20 م

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار