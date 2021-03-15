حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد ماتبعيها الكرام بكافة المعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، نوفر لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن وضعك التأميني من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية





ومن هنا، إليكم الخطوات التالية للتعرف بالتفصيل عن الوضع التأميني:





الخطوة الأولى:

((((هنا))))) - يمكنك الضغط على هذا الرابط

- ادخال الرقم القومي ثم إضافة اسم الوالدة ثم تقوم بالضغط على إرسال الطلب.

- سوف يظهر لك في النهاية رقمك التأميني بالإضافة إلى العديد من البيانات الاخرى.





الخطوة التانية:

(((هنا))) - ويمكنك أيضا الضغط على هذا الرابط

- وهذا في حالة إنشاء حساب جديد، حيث يمكنك من :

* استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة * استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا * إمكانية إبداء الرأي من خلال صفحة "إبداء رأى





الخطوة الثالثة: