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كيفية الاستعلام عن وضعك التأميني من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية
الإثنين 15/مارس/2021 - 01:08 م
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد ماتبعيها الكرام بكافة المعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، نوفر لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن وضعك التأميني من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية
ومن هنا، إليكم الخطوات التالية للتعرف بالتفصيل عن الوضع التأميني:
الخطوة الأولى:
- يمكنك الضغط على هذا الرابط ((((هنا)))))
- ادخال الرقم القومي ثم إضافة اسم الوالدة ثم تقوم بالضغط على إرسال الطلب.
- سوف يظهر لك في النهاية رقمك التأميني بالإضافة إلى العديد من البيانات الاخرى.
الخطوة التانية:
- ويمكنك أيضا الضغط على هذا الرابط (((هنا)))
- وهذا في حالة إنشاء حساب جديد، حيث يمكنك من :
* استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة
* استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا
* إمكانية إبداء الرأي من خلال صفحة "إبداء رأى
الخطوة الثالثة:
- يمكنك عزيزي المواطن الراغب في مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والاجور الخاصة بكل مدة الضغط (((هنا))).
- وبعد ذلك؛ سيظهر لك جدول يوضح لك كافة البيانات المتعلقة بمد التأمين الاجتماعي الخاص بك.
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