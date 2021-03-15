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أمر وحيد يتمناه مدرب مانشستر يونايتد قبل لقاء ميلان

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:31 م
سولشار
سولشار
وكالات
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تلقى مدرب مانشستر يونايتد دفعة قوية وأخبارا جيدة قبل أيام قليلة من مواجهة ميلان في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، إعداد فريقه للمواجهة المرتقبة أمام ميلان الإيطالي، الخميس المقبل، في الدوري الأوروبي، ويأمل المدرب النرويجي في عودة أربعة أو خمسة من لاعبيه المصابين قبل المباراة.

كان مانشستر يونايتد تعادل مع ميلان 1-1 في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ويأمل في حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية عبر مباراة الإياب، الخميس المقبل.

ويتوقع سولشار استعادة المهاجمين إدينسون كافاني، وأنتوني مارسيال، لياقتهما، وذلك بعد أن غاب كافاني في سبع من آخر ثماني مباريات للفريق، بينما خرج مارسيال مصاباً خلال مباراة الذهاب أمام ميلان.

وقد يصبح دوني فان دي بيك، الغائب عن الفريق منذ 22 فبراير ، جاهزاً للعودة أيضاً، وكذلك النجم بول بوغبا الذي سجل آخر مشاركة له مع الفريق خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع إيفرتون 3-3 في السادس من فبراير  الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتطلع يونايتد إلى وضع أفضل في مباراة الإياب، خاصة مع عودة ماركوس راشفورد من الإصابة بالكاحل، ومشاركته في المباراة التي انتهت بالفوز على وست هام 1-0، كما بات ديفيد دي خيا قادراً على العودة بعد إنهاء فترة العزل الذاتي.

وقال سولشار عقب الفوز على وست هام: "أتمنى عودة أربعة أو خمسة لاعبين قبل هذه المباراة، نحن نأمل، أو من المرجح أن إدينسون وأنتوني أصبحا لائقين. ونأمل أن يكون دوني كذلك، بول ربما يكون مع الفريق، وديفيد عاد من العزل".

وأبدى سولشار سعادته بالموقف الذي استعرضه لاعبوه بعد ثلاثة أيام من تلقي شباك الفريق هدفاً في الوقت القاتل منح ميلان التعادل 1-1.

وأضاف: "نرغب في أن نقدم ما هو أفضل مما قدمناه في الموسم الماضي، نرغب في الوصول إلى دور نهائي، ونصعد في جدول الترتيب".

وتابع: "رد الفعل بعد التعادل بهدف متأخر من جانب ميلان، كان جيداً حقاً، لأنه لا يمكن توقع كيفية تأثير ذلك على الفريق".

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