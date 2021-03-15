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الأهلي يعلن نتيجة المسحة الطبية قبل مواجهة فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:21 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب، وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباريات الرسمية بـ٤٨ ساعة، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن نتيجة المسحة التي أجراها الفريق وجميع أفراد البعثة أمس في مقر الإقامة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا جاءت سلبية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق فيتا كلوب عصر غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني والختامي اليوم على ملعب الشهداء الذي يستضيف مواجهة فيتا كلوب، وفقا للوائح الاتحاد الافريقي التي تمنح الفريق الضيف الحق في التدريب على ملعب المباراة مرتين إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

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