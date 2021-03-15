شاهد.. الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب

أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وقد ذكرت وسائل إعلامية محلية، بأن المجلس الرئاسي الليبي سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بطرابلس.





ومن المقرر، أن فايز السراج سيسلم السلطة رسميًا للحكومة الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، غدًا.



