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شاهد.. الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:12 م
رقية جمال
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أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وقد ذكرت وسائل إعلامية محلية، بأن المجلس الرئاسي الليبي سيؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بطرابلس.
ومن المقرر، أن فايز السراج سيسلم السلطة رسميًا للحكومة الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، غدًا.
ويوم السبت الماضي، تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.
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