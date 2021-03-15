Advertisements

سلاح وهيروين.. التحقيق مع ديلر كرداسة لإتجاره في المخدرات

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق مع عاطل لحيازته على هيروين وسلاح بكرداسة

وافادت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على سلاح آلى (بندقية) وكمية من الهيروين تصل لكيلو ونصف، وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

أخبار تهمك

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ حوالي 4 ساعات

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. كواليس القبض على المتهم "متحرش المترو"

منذ ساعة الا ربع

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 14 ساعة

يهاجم الجسم كله.. أعراض خطيرة لموجة كورونا الثالثة

منذ ساعة

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

10:29 ص

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار