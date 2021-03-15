سلاح وهيروين.. التحقيق مع ديلر كرداسة لإتجاره في المخدرات

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق مع عاطل لحيازته على هيروين وسلاح بكرداسة



وافادت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على سلاح آلى (بندقية) وكمية من الهيروين تصل لكيلو ونصف، وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



