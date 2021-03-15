مفاجأة مدوية.. كواليس القبض على المتهم "متحرش المترو"



لم تغفل الأجهزة الأمنية، لحظة، عن القيام بمهامها، فقد ألقت القبض على المتهم صاحب واقعة محاولة التحرش بفتاة داخل عربة قطار مترو، ما تسبب في غضب هائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن كواليس القبض على المتهم صاحب واقعة محاولة التحرش بفتاة داخل المترو.



ضبط المتهم بالتحرش في المترو

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على المتهم صاحب واقعة محاولة التحرش بفتاة داخل عربة قطار مترو، والذي تبين أنه بائع لحوم مجمدة مقيم في القاهرة.



شهادة مرض نفسي

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يحمل شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي، وعند مواجهة المتهم بأفعاله المنافية للآداب أمام الفتاة الجالسة أمامه داخل عربة المترو، قال إنه كان يقوم بتعديل ملابسه.



واقعة توثيق التحرش

ونجحت فتاة في توثيق جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.



وتلقى قسم شرطة خامس المترو، بلاغًا من عاملة بمركز تجاري بمنطقة الشروق في القاهرة وبصحبتها خطيبها، وهو موظف بشركة تسويق عقاري مقيم في الجيزة، وأبلغا أنه أثناء مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم النزهة، لاحظت الفتاة استقلال شخص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات الخارجة، فقامت بتصويره بواسطة هاتفها الذكي وأرسلت المقطع المصور لخطيبها الذي قام بنشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.



وقررت شركة مترو الأنفاق، اتخاذ إجراءات فورية، حال رصد أي مخالفة مثل قيام أي راكب بالتحرش داخل عربات القطارات، وذلك من خلال عمل محضر بالواقعة، ويتم تسليمه فورًا لشرطة النقل والمواصلات.



وكذلك، تشكيل فرق تفتيش داخل عربات القطارات، لمتابعة سلوك الركاب ومواجهة المتحرشين.



وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه الخروج عن المألوف ويقوم بأعمال مشينة، موضحًا أن جميع القطارات سيكون بها كاميرات مراقبة لمراقبة سلوكيات الركاب خلال الفترة المقبلة.

