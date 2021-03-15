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(البرينت التأميني) | خطوة بخطوة.. تعرف على خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة إلكترونيا وطريقة الاستعلام من خلال لينك nosi.gov.eg

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:25 م
التامينات الاجتماعية
التامينات الاجتماعية
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(البرينت التأميني) | خطوة بخطوة.. تعرف على خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة إلكترونيا وطريقة الاستعلام من خلال لينك nosi.gov.eg

يعتبر التأمين الاجتماعي، من أفضل الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، حيث يمكن للمواطن الإشتراك بها الحصول على معاش شهري خاص به عند بلوغ سن المعاش.

ويعد الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي، بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

ونقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، في حالة إذا كان المواطن لديه رقم بالفعل، وفق مكتب تأمينات منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا
- يتم الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــا).

- ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

- ثم يتم الضغط على ​​بدء الخدمة.

- ويتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم والأسم الأول للأم.

- ثم يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة
- في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي، يذهب الراغب في الاشتراك إلى هيئة التأمين التابع لها محل سكنه.

- ثم يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.

- ثم يتم سداد المبلغ المستحق لتسجيل الرقم التأميني واستخراج البرينت الخاص بالرقم، والذي يقدر بقيمة 50 جنيها لاستخراجه أول مره.

- ثم يتم تحديد موعد استلام البرينت التأميني الخاص بالمشترك، بعد أن يتم ختمه في هيئة التأمين التابع لها المواطن.

(البرينت التأميني) | خطوة بخطوة.. تعرف على خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة إلكترونيا وطريقة الاستعلام من خلال لينك nosi.gov.eg

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