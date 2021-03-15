Advertisements

حكم نهائي.. الإدارية العليا تؤيد حل مجلس إدارة غرفة الفنادق

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الأولي فحص، بإجماع الآراء الطعن المقدم من غرفة المنشأت الفندقية على حكم القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بحل مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية، ورافضا المحكمة طعن الغرفة لالغاء هذا الحكم.


يذكر ان ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية تقدم باستقالته في فبراير الماضي من رئاسة الغرفة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة ولمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وكان الوزير يبحث إمكانية تعيين أحد الأعضاء من قبل الوزير ليكون ممثلا لمقعد المنتجعات والقري السياحية الذي خلا باستقالة ماجد فوزي، أو إجراء انتخابات خلال 60 يوما على هذا المقعد ليكتمل قوام المجلس الممثل لكل فئات الفنادق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. كواليس القبض على المتهم "متحرش المترو"

منذ ساعة الا ربع

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

على علاقة بـ"مطرب شعبي".. ننشر التقرير الطبي للفتاة المعتدي عليها جنسياً بحدائق الأهرام

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

منذ حوالي 22 ساعة

بـ20 مليون جنيه.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

محمد الشرنوبي يحسم الجدل بشأن مؤهله الدراسي.. ويؤكد: مش عيب ولا فضحية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتواصل مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور: تلقيت رسالة من ضابط قطري يبلغني برفض الطعن ويسب الدولة المصرية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

حبس جهاد الغزالي وتغريمه 30 ألف جنيه بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة اختطاف عائلة دي ماريا والسطو المسلح على منزله

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفع طلبا عاجلا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

منذ حوالي 14 ساعة

يهاجم الجسم كله.. أعراض خطيرة لموجة كورونا الثالثة

منذ ساعة

من المستشفى.. وائل الإبراشي يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"المنشات الفندقية": تستعد للسدة الشتوية بالتعاقد مع 4 دافعات بـ 630 ألف جنيه

بروتوكول تعاون بين غرفة المنشآت الفندقية ونقابتي الموسيقيين والممثلين (صور)

"المنشآت الفندقية" تصدر تحذيرا لأصحاب القرى السياحية بشأن "المايوه الشرعي"

"المنشأت الفندقية": تخصيص 12 مليون جنيه لتدريب العاملين بالسياحة

بعد حصولها على حكم تاريخي.. غرفة الفنادق لم تستجب لمطلب شركات الإدارة عقب تحملها مصاريف رفع الدعوى

الغرف السياحية: السماح بارتداء المايوه الشرعي داخل حمامات السباحة في القرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

عاجل.. رفض طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

علي معلول يتسبب في أزمة كبرى بالأهلي

09:30 م

4 بشائر سارة عن نتائج التطعيم بلقاح كورونا في مصر

10:29 ص

عاجل.. اختطاف عائلة نجم باريس سان جيرمان تحت تهديد السلاح

01:30 ص

أول رد رسمي مصري على دعوات أردوغان للتصالح

05:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار