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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:30 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رسالة خطية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد.

 

وبحسب وسائل إعلام سعودية، تتعلق الرسالة بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستحدات على الساحتين الأقليمية والدولية.

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